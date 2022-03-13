FISU запретила россиянам и белорусам выступать в своих соревнованиях до конца 2022 года

Международная федерация студенческого спорта приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под эгидой FISU до конца 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

«Руководство FISU решило, что российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», - говорится в сообщении.