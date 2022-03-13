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Спорт 13.03.2022 10:00

FISU запретила россиянам и белорусам выступать в своих соревнованиях до конца 2022 года

Международная федерация студенческого спорта приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под эгидой FISU до конца 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

«Руководство FISU решило, что российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

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Тэги: МИР, РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, СПОРТ, FISU


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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