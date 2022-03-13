В Беларуси полностью вакцинировано от COVID-19 более 55% населения

Более 5 млн 212 тыс. граждан Беларуси, или 55,8% от населения страны, прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Более 5 763 000 белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 212 000 человек прошли полный курс вакцинации», - говорится в сообщении Минздрава.

Там также уточнили, что одну дозу вакцины получили более 68,6 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 44,6 тыс. прошли полный курс вакцинации.

«Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 61,6% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 55,8% населения», - отметили в Минздраве.