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СНГ 13.03.2022 10:15

В Беларуси полностью вакцинировано от COVID-19 более 55% населения

Более 5 млн 212 тыс. граждан Беларуси, или 55,8% от населения страны, прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Более 5 763 000 белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 212 000 человек прошли полный курс вакцинации», - говорится в сообщении Минздрава.

Там также уточнили, что одну дозу вакцины получили более 68,6 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 44,6 тыс. прошли полный курс вакцинации.

«Таким образом, охват одной дозой вакцины составил 61,6% от общей численности населения страны, полным курсом вакцинации охвачено 55,8% населения», - отметили в Минздраве.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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