Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает в воскресенье утром министерство обороны Азербайджана.

«12 марта с 18:15 до 02:20 13 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на ходжавендском и тертерском направлениях», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана заявили, что «подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях».

Согласно военному ведомству, потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.

«В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений», - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов