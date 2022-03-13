Количество случаев COVID-19 в мире превысило 456,7 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 456 млн 796 тыс. 932, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 40 тыс. 682 человека.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 79 млн 517 тыс. 492 инфицированных COVID-19, количество летальных исходов составило 967 тыс. 552.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 990 тыс. 991, а число умерших от последствий заражения вирусом - 515 тыс. 850.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 29 млн 361 тыс. 24 человека, из них скончались 655 тыс. 234.
На четвертое место вышла Франция. По состоянию на 10:00 по бакинскому времени воскресенья университет данные по COVID-19 не обновил. На утро субботы в стране зарегистрировано суммарно 23 млн 565 тыс. 274 инфицированных и 141 тыс. 54 умерших.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 777,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 973 человека, Индии - 368, Бразилии - 3 тыс. 45, Франции - 2 тыс. 138.
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