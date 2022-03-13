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СНГ 13.03.2022 10:45

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы из Казахстана в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, ранее отменившая рейсы в РФ, сообщила об их возобновлении.

«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В компании приносят «извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта 2022 года».

Ранее в субботу Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в РФ в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в РФ.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, АВИАРЕЙСЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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