Авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы из Казахстана в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air, ранее отменившая рейсы в РФ, сообщила об их возобновлении.
«Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов», - говорится в сообщении авиаперевозчика.
В компании приносят «извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса 12 марта 2022 года».
Ранее в субботу Qazaq Air сообщила об отмене рейсов в РФ в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в РФ.
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