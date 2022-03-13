«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину

Загрузка украинского транзитного коридора в воскресенье остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).
Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа «Газпрома» после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки газа на хабе TTF - $1468 за тысячу кубометров.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,6 млн куб. м на 13 марта», - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Как подтверждают данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 13 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 12 марта была 109,4 млн куб. м.
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