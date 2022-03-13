В РФ за сутки COVID-19 заболели более 44 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 44 тыс. 989 случаев, что почти на 3,1 тыс. меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 3 тыс. 191 человек, скончались от COVID-19 596 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«По состоянию на 13 марта в РФ выявлено 44 989 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 596 человек, накануне сообщалось о 630 скончавшихся.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 48 тыс. 154 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 3 тыс. 165. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 11 день подряд.

«Выздоровели за сутки 128 629 человек, или на 18% меньше по сравнению с 12 марта», - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 335 тыс. 186 случаев коронавирусной инфекции, 360 тыс. 811 умерших и 15 млн 480 тыс. 407 выписанных.