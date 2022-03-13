Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Культура 13.03.2022 12:47

Тело Рустама Ибрагимбекова во вторник доставят в Баку

Тело народного писателя Азербайджана, председателя Союза кинематографистов страны, кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова, скончавшегося в Москве в пятницу на 84-м году жизни, во вторник будет доставлено в Баку. Об этом в воскресенье сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.

«Тело народного писателя, председателя Союза кинематографистов Азербайджана Рустама Ибрагимбекова 15 марта будет доставлено в Баку», - говорится в сообщении союза в фейсбуке.

Ибрагимбеков родился в Баку в 1939 году. Народным писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, многократный лауреат Государственных премий Российской Федерации, СССР и Азербайджанской ССР.

За свою карьеру Ибрагимбеков создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Автор 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах разных стран мира.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, КУЛЬТУРА, ИБРАГИМБЕКОВ


Похожие новости


Власти Азербайджана отложили до 2025 года ряд требований к автобусам в Баку Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества В Баку при участии президента Азербайджана прошло всенародное шествие, приуроченное к 30-й годовщине Ходжалинского геноцида В Баку при участии президента Азербайджана проходит всенародное шествие Молодую женщину с двумя детьми убили в Баку Количество преступлений в Баку в 2021 году выросло на 21%, раскрываемость составила 86,3%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az