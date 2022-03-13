Тело Рустама Ибрагимбекова во вторник доставят в Баку

Тело народного писателя Азербайджана, председателя Союза кинематографистов страны, кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова, скончавшегося в Москве в пятницу на 84-м году жизни, во вторник будет доставлено в Баку. Об этом в воскресенье сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.
«Тело народного писателя, председателя Союза кинематографистов Азербайджана Рустама Ибрагимбекова 15 марта будет доставлено в Баку», - говорится в сообщении союза в фейсбуке.
Ибрагимбеков родился в Баку в 1939 году. Народным писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и Российской Федерации, многократный лауреат Государственных премий Российской Федерации, СССР и Азербайджанской ССР.
За свою карьеру Ибрагимбеков создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. Автор 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах разных стран мира.
Р.Керимов
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