В Минобороны отреагировали на сообщения о передвижении азербайджанской армии

В министерстве обороны Азербайджана в воскресенье опровергли сообщения о передвижении азербайджанской армии.

В военном ведомстве отметили, что размещаемые в последнее время в социальных сетях фото- и видеокадры, отражающие передвижение азербайджанской военной техники, сняты еще в ходе Второй Карабахской войны и ранее прошедших учений.

«В настоящее время никакой передислокации и передвижения азербайджанской армии не осуществляется», - говорится в сообщении Минобороны страны.

В военном ведомстве заметили, что «дискуссии по этому вопросу приводят к формированию у общественности ошибочного представления, а также к разглашению военной и государственной тайны».

«Призываем пользователей социальных сетей не поддаваться на подобные провокации, а также не распространять неподтвержденную информацию», - заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Р.Керимов