Президент Армении вступил в должность

Избранный на пост президента Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье на специальном заседании парламента принес присягу и вступил в должность.

В церемонии инаугурации приняли участие премьер Армении Никол Пашинян, представители правящей партии, католикос всех армян.

Хачатурян был избран на пост президента 3 марта в ходе второго тура голосования. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали лишь представители правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиция выборы бойкотировала.

Представители парламентской оппозиции также не приняли участия в церемонии инаугурации президента.

Армения - парламентская страна, президента выбирает парламент.

Хачатурян считается политическим соратником экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, занимавшего этот пост в 1991-1998 гг. Хачатурян в 1992-1996 гг. был мэром Еревана, в 1996-1998 гг. - советником президента, с 2019- 2021 гг. был членом правления «Армэконбанка», который принадлежит семье одного из крупных армянских предпринимателей, депутата парламента от правящей партии Хачатура Сукиасяна. В августе 2021 года Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности.