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Дальнее зарубежье 13.03.2022 14:00

Целями ракетных ударов по Эрбилю были аэропорт с военными США и центры «Моссада»

Ракетные удары у города Эрбиль были направлены против аэропорта, где размещены военные США, и против двух тренировочных центров израильской разведки «Моссад», сообщило агентство «Тасним» со ссылкой на иракские СМИ и местные военные источники.

Также удар ракетами, запущенными из-за пределов Ирака в ночь на воскресенье, был направлен против консульства Соединенных Штатов.

По данным «Таснима», после обстрела в аэропорту, где размещены американские военные, возник пожар. СМИ отмечают, что в результате обстрела американскому военному самолету пришлось отказаться от посадки в Эрбиле, также было прервано гражданское авиасообщение. Однако представитель местных властей заявлял, что сбоев в воздушном движении в аэропорту Эрбиля нет.

Отмечается, что местные силы безопасности приведены в повышенную боевую готовность, дороги к аэропорту Эрбиля перекрыты.

По информации иракского Минздрава, жертв и пострадавших нет.

Ранее американские войска, дислоцированные в международном аэропортовом комплексе Эрбиля, неоднократно подвергались ракетным обстрелам и атакам с помощью беспилотников. США обвиняют в нападениях группы, связанных с Ираном.

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Тэги: ИРАК, США, АТАКА, ЦЕЛИ


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