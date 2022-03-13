Целями ракетных ударов по Эрбилю были аэропорт с военными США и центры «Моссада»

Ракетные удары у города Эрбиль были направлены против аэропорта, где размещены военные США, и против двух тренировочных центров израильской разведки «Моссад», сообщило агентство «Тасним» со ссылкой на иракские СМИ и местные военные источники.
Также удар ракетами, запущенными из-за пределов Ирака в ночь на воскресенье, был направлен против консульства Соединенных Штатов.
По данным «Таснима», после обстрела в аэропорту, где размещены американские военные, возник пожар. СМИ отмечают, что в результате обстрела американскому военному самолету пришлось отказаться от посадки в Эрбиле, также было прервано гражданское авиасообщение. Однако представитель местных властей заявлял, что сбоев в воздушном движении в аэропорту Эрбиля нет.
Отмечается, что местные силы безопасности приведены в повышенную боевую готовность, дороги к аэропорту Эрбиля перекрыты.
По информации иракского Минздрава, жертв и пострадавших нет.
Ранее американские войска, дислоцированные в международном аэропортовом комплексе Эрбиля, неоднократно подвергались ракетным обстрелам и атакам с помощью беспилотников. США обвиняют в нападениях группы, связанных с Ираном.
В Минобороны отреагировали на сообщения о передвижении азербайджанской армии
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Эксперты оценочной миссии ООН, ВБ и ЕС ознакомились с масштабами разрушений в Агдаме и Физули
«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину
Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа в Европу до 9,1 млрд кубометров – министр энергетики
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 9 тыс. 600 человек
Тело Рустама Ибрагимбекова во вторник доставят в Баку
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 456,7 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров