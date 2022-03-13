Власти Грузии не ожидают дефицита продовольствия в стране

Дефицита продуктов в Грузии не будет, несмотря на остановку их поступления из России и Украины, заявил в воскресенье журналистам вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили.
«В отношении зерна у Грузии в настоящее время имеется двухмесячный запас, также как и запас других продуктов. Зерно к нам поступало из России и других стран. К счастью месторасположение Грузии таково, что мы можем покупать зерно в других странах, к примеру, в Казахстане, но на сегодня экспорт зерна из России в Грузию не запрещен», - сказал Давиташвили.
При этом он отметил, что Грузия постоянно получает зерно из США и стран Евросоюза.
«В настоящее время экспорт многих продуктов из России в Грузию запрещен, мы будем замещать их продукцией из Китая и других стран», - сказал Давиташвили.
Говоря об ажиотажном потребительском спросе в последние дни в Грузии на сахар и постное масло, министр отметил, что и по этим позициям нет проблем.
«Произошли панические закупки этих продуктов населением, но мы располагаем необходимым запасом», - сказал вице-премьер.
Он не исключил, что панические настроения среди населения распространялись определенными деструктивными силами внутри Грузии.
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