Власти Грузии не ожидают дефицита продовольствия в стране

Дефицита продуктов в Грузии не будет, несмотря на остановку их поступления из России и Украины, заявил в воскресенье журналистам вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили.

«В отношении зерна у Грузии в настоящее время имеется двухмесячный запас, также как и запас других продуктов. Зерно к нам поступало из России и других стран. К счастью месторасположение Грузии таково, что мы можем покупать зерно в других странах, к примеру, в Казахстане, но на сегодня экспорт зерна из России в Грузию не запрещен», - сказал Давиташвили.

При этом он отметил, что Грузия постоянно получает зерно из США и стран Евросоюза.

«В настоящее время экспорт многих продуктов из России в Грузию запрещен, мы будем замещать их продукцией из Китая и других стран», - сказал Давиташвили.

Говоря об ажиотажном потребительском спросе в последние дни в Грузии на сахар и постное масло, министр отметил, что и по этим позициям нет проблем.

«Произошли панические закупки этих продуктов населением, но мы располагаем необходимым запасом», - сказал вице-премьер.

Он не исключил, что панические настроения среди населения распространялись определенными деструктивными силами внутри Грузии.