Итоги выборов президента Туркменистана объявят 14 марта

Результаты голосования по проведенным 12 марта досрочным выборам президента Туркменистана официально будут объявлены в понедельник, 14 марта, сообщил в воскресенье председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Туркменистане Гулмырат Мырадов.
Выступая на пресс-конференции, он отметил, что в настоящее время продолжается подсчет голосов.
По словам Мырадова, явка на выборах составила 97,12% от списочного состава избирателей.
Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий эту должность уже 15 лет, 11 февраля заявил о намерении уступить пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны. Глава государства поручил Центризбиркому подготовить проведение досрочных выборов президента страны.
ЦИК зарегистрировал 3 млн 435 тыс. 950 избирателей.
За пост главы государства боролись девять кандидатов. От инициативных групп пяти велаятов (областей) и города Ашхабада - шесть кандидатов, а также три кандидата - от Демпартии, Аграрной партии и Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана. Среди кандидатов - вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.
За ходом голосования следили 2 тыс. 726 национальных наблюдателей, а также иностранные наблюдатели от СНГ, Организации тюркских государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и ряда соседних стран.
Торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана состоится 19 марта в Дворцовом комплексе Огузхан.
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