Глава Минфина Великобритании призвал местные фирмы отнестись к инвестициям в РФ с большой осторожностью

Глава Минфина Британии Риши Сунак заявил, что британскому бизнесу нужно очень аккуратно рассматривать перспективы дальнейшего инвестирования в экономику России.
«Я призываю фирмы очень внимательно подумать над их инвестициями в России, и над тем, что они могут помочь режиму, и я также был ясен относительно того, что каких-либо аргументов в пользу новых инвестиций в Россию нет», - приводит его слова телеканал Sky News.
При этом он выразил благодарность компаниям BP, Shell, Aviva, M&G и Vanguard, которые заявляли о намерениях либо сократить свои активы в РФ, либо продать их. Сунак отметил, что Лондон будет поддерживать подобные планы в будущем.
Он добавил, что Британия должна продолжать действовать с целью «причинить максимальный экономический ущерб» России и остановить ее операцию в Украине.
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