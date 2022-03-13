Глава Минфина Великобритании призвал местные фирмы отнестись к инвестициям в РФ с большой осторожностью

Глава Минфина Британии Риши Сунак заявил, что британскому бизнесу нужно очень аккуратно рассматривать перспективы дальнейшего инвестирования в экономику России.

«Я призываю фирмы очень внимательно подумать над их инвестициями в России, и над тем, что они могут помочь режиму, и я также был ясен относительно того, что каких-либо аргументов в пользу новых инвестиций в Россию нет», - приводит его слова телеканал Sky News.

При этом он выразил благодарность компаниям BP, Shell, Aviva, M&G и Vanguard, которые заявляли о намерениях либо сократить свои активы в РФ, либо продать их. Сунак отметил, что Лондон будет поддерживать подобные планы в будущем.

Он добавил, что Британия должна продолжать действовать с целью «причинить максимальный экономический ущерб» России и остановить ее операцию в Украине.