Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8703 RUR   0.0126 GBR   2.2245 TRY   0.1142

Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 106.02 -2.68 Brent 109.33 -1.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.03.2022 15:00

Глава Минфина Великобритании призвал местные фирмы отнестись к инвестициям в РФ с большой осторожностью

Глава Минфина Британии Риши Сунак заявил, что британскому бизнесу нужно очень аккуратно рассматривать перспективы дальнейшего инвестирования в экономику России.

«Я призываю фирмы очень внимательно подумать над их инвестициями в России, и над тем, что они могут помочь режиму, и я также был ясен относительно того, что каких-либо аргументов в пользу новых инвестиций в Россию нет», - приводит его слова телеканал Sky News.

При этом он выразил благодарность компаниям BP, Shell, Aviva, M&G и Vanguard, которые заявляли о намерениях либо сократить свои активы в РФ, либо продать их. Сунак отметил, что Лондон будет поддерживать подобные планы в будущем.

Он добавил, что Британия должна продолжать действовать с целью «причинить максимальный экономический ущерб» России и остановить ее операцию в Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, СЛОЖНОСТИ


Похожие новости


Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии Британия вводит санкции против 386 членов Госдумы за признание независимости «ЛНДР» Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски, Сечина, Костина, Миллера, Токарева, Лебедева Глава МИД Великобритании считает, что Россию надо полностью отключить от SWIFT Лондон планирует поэтапно отказаться от закупки нефти и нефтепродуктов из России Джонсон призвал страны мира присоединиться к плану Великобритании по давлению на РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az