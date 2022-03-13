Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 9 тыс. 600 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 192 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 790 тыс. 767, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 197 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 10). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 611 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 779 тыс. 417 человек (+ 406 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 739 человек.
За сутки медики провели 4 тыс. 435 тестов на коронавирус против 5 тыс. 528 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 632 тыс. 882 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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