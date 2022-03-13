Подоляк: Киев прилагает усилия, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась как можно быстрее

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно быстрее.
«Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три - нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее», - сообщил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье.
По его словам, в настоящее время Украина продолжает поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработка пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.
«Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора», - сказал Подоляк.
При этом он утверждает, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире, а со стороны России уже выразили готовность к прямой межпрезидентской встрече.
В Минобороны отреагировали на сообщения о передвижении азербайджанской армии
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Эксперты оценочной миссии ООН, ВБ и ЕС ознакомились с масштабами разрушений в Агдаме и Физули
«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину
Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа в Европу до 9,1 млрд кубометров – министр энергетики
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 9 тыс. 600 человек
Тело Рустама Ибрагимбекова во вторник доставят в Баку
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 456,7 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров