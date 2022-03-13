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СНГ 13.03.2022 15:35

Подоляк: Киев прилагает усилия, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась как можно быстрее

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно быстрее.

«Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три - нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее», - сообщил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье.

По его словам, в настоящее время Украина продолжает поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработка пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

«Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора», - сказал Подоляк.

При этом он утверждает, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире, а со стороны России уже выразили готовность к прямой межпрезидентской встрече.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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