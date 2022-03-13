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СНГ 13.03.2022 15:55

РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов - Силуанов

Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», - сказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия-1») Павлу Зарубину, отметив, что часть золотовалютных резервов, включая Фонд национального благосостояния, заморожены.

Министр также напомнил, что часть золотовалютных резервов РФ находится в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте. «И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Но, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», - сказал он.

Силуанов отметил, что из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе, долговых. Министр повторил ранее уже озвученный тезис: суверенный долг, включая номинированный в валюте, Россия будет обслуживать в рублях, пока часть резервов не будет разморожена. «Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», - сказал он.

«Нам необходимо оплачивать критический импорт. Продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров. Но - еще раз повторю - долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к Российской Федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов - именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», - отметил министр.

США 1 марта выпустили директиву, запрещающую американцам любые транзакции с Банком России, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичные решения анонсировали Великобритания, Япония, Канада, и Швейцария.

ЕС 28 февраля утвердил решение о замораживании активов Центрального банка РФ. «Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», - говорилось в документе.

Заморозка международных резервов Центробанка РФ вошла в санкционный пакет Австралии.

Актуальная структура резервов не известна - подробную информацию Банк России раскрывает с лагом не менее чем в шесть месяцев. В последнее время российские власти активно меняли структуру резервов, уходя из геополитически рискованных, по их мнению, активов. Правда, безопасных с этой точки зрения резервных активов в мире крайне мало, так что полностью решить проблему до ее возникновения было бы невозможно.

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Тэги: РОССИЯ, РЕЗЕРВЫ, ЗАМОРОЗКА, СИЛУАНОВ


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