В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским

В Кремле заявили, что никогда не отрицали возможности встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но предварительно хотели бы понять, что войдет в ее повестку и какой результат ожидается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Интерфаксу» высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушуглу, по утверждению которого Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции заявил, что не против встречи с Зеленским.
«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», - сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли была выражена готовность российской стороной к такой встрече, которая не сопровождалась никакими условиями.
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