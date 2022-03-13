Санкции против РФ не помогут решить проблемы - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что санкции западных стран против России не приведут к урегулированию ситуации.

«Санкции против РФ - не решение проблемы», - приводит агентство «Анадолу» слова министра, сказанные на Дипломатическом форума в Анталье.

Чавушоглу добавил, что позиция Анкары в отношении санкций против РФ не изменилась.

В начале марта Чавушоглу заявлял, что Турция «принципиально» не намерена присоединяться к санкциям против России.