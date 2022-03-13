США не пойдут на исключения из санкций против РФ ради сохранения СВПД

США не считают возможными переговоры об исключениях из санкций против РФ, касающихся ее торговли с Ираном, ради сохранения соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США.
«Я не вижу возможностей двигаться куда-то далее, за пределы СВПД. Я думаю, можно с уверенностью утверждать, что пространства для уступок (за рамками СВПД - ИФ) нет», - приводит газета слова неназванного представителя ведомства.
Он отметил, что сделка по поводу СВПД была «в зоне видимости», когда Россия выдвинула требования, и переговоры в Вене были поставлены на паузу в минувшую пятницу.
По словам источника, если Россия продолжит настаивать на своих требованиях в ближайшую неделю, Вашингтону придется «очень быстро искать альтернативный путь».
Представитель американских властей отметил, что одним из вариантов мог быть аналог СВПД, но без участия России. В свою очередь The Wall Street Journal отмечает, что США и их партнеры также могли быть заключить временное соглашение с Ираном: он мог быть частично приостановить работу своей ядерной программы в обмен на частичное смягчение санкций со стороны США. Однако Иран ранее постоянно отвергал возможность временного соглашения.
В минувшую пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что венские переговоры по ядерной программе Ирана нужно поставить на паузу из-за ряда внешних обстоятельств.
На прошлой неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.
«И мы хотим получить ответ, очень четкий ответ, гарантии нам нужны, что вот эти санкции (против России - ИФ) никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе», - заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
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