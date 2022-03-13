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Дальнее зарубежье 13.03.2022 16:59

Глава МИД Франции объявил о новых санкциях в отношении России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил «размах последствий санкций», вводимых ЕС против России, и объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья.

«В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов», - сказал глава французского МИД в воскресенье в эфире радиостанции France Inter.

«Мы добавляем санкции, которые немедленно вступают в силу», - продолжил министр, подчеркнув, что их еще никогда не принимали в Евросоюзе так быстро.

По его мнению, санкции ЕС «начинают тяжело давить и продолжат давить на Россию» и «будут еще другие», чтобы «поднять цену» для Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейших санкций по импорту российских нефти и газа, Ле Дриан сослался на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что «не существует табу», «любые варианты на столе».

В Брюсселе, согласно опубликованной повестки, в 16:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени) объявлено внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER), на котором будет обсуждаться очередной, четвертый, пакет санкций ЕС в отношении России.

«(Будет принято) решение для применения письменной процедуры принятия (санкций Советом ЕС)», - сказано в публикации.

Обычная процедура предусматривает после согласования проектов юридических актов членами COREPER утверждение их постановлением Совета ЕС, которое может приниматься в письменной форме. Санкции вступают в силу после публикации в «Официальном журнале» Европейского союза.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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