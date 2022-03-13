Казахстан направит в Украину первую партию гуманитарной помощи общим весом более 28 тонн

Казахстан 14 марта направит первую партию гуманитарной помощи населению Украины, сообщила в воскресенье казахстанская межведомственная комиссия.
«Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов. (...) Проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы», - говорится в сообщении.
Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны и 17 наименований лекарственных средств: антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты, отмечается в сообщении.
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