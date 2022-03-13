Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим изоляции в городе Шэньчжэнь с населением в 17,5 млн человек

Власти КНР на фоне роста заболеваемости COVID-19 в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге страны объявили о режиме изоляции в этом крупном экономическом центре страны, передает агентство Associated Press (AP).
В воскресенье в Шэньчжэне с населением около17,5 млн человек зафиксировали 60 случаев инфицирования коронавирусом.
Теперь все жители города обязаны пройти в три этапа тестирование на коронавирус. Все коммерческие организации, кроме предоставляющих продовольствие, топливо и товары первой необходимости, обязаны либо приостановить работу, либо перевести сотрудников на работу из дома.
Кроме того, в Шанхае, население которого составляет примерно 24 млн человек, после выявления 15 новых случаев заражения власти призвали жителей не покидать дома без необходимости. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья временно приостановлены.
В Китае наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. За минувшую субботу в материковом Китае выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тыс. бессимптомных. При этом на провинцию Цзилинь пришлись 1 тыс. 412 случаев; в местном административном центре Чанчуне с населением 9 млн человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.
Как отмечает AP, одновременно в Гонконге в воскресенье диагностировали более 32 тыс. случаев COVID-19 и 190 связанных с вирусом смертей. Заболеваемость ранее в Гонконге доходила до 50 тыс. случаев в сутки - до введения строгих ограничений.
Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115 тыс. 466 инфицированных коронавирусом и 4 тыс. 636 летальных исходов от связанных с инфекцией заболеваний.
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