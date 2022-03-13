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Регион 13.03.2022 18:17

Нет необходимости участия третьей стороны в переговорах Азербайджана и Армении - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не видит необходимости участия третьей стороны в переговорах о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«По моему мнению, в переговорах о мирном соглашении необходимости участия третьей стороны быть не должно. Была война, была оккупация, но все закончилось, Азербайджан и Армения должны сесть за стол переговоров и вместе обсудить (заключение соглашения - ИФ)», - заявил в воскресенье на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье Чавушоглу, слова которого приводит TRT Haber.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ЧАВУШОГЛУ


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