Нет необходимости участия третьей стороны в переговорах Азербайджана и Армении - глава МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не видит необходимости участия третьей стороны в переговорах о заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«По моему мнению, в переговорах о мирном соглашении необходимости участия третьей стороны быть не должно. Была война, была оккупация, но все закончилось, Азербайджан и Армения должны сесть за стол переговоров и вместе обсудить (заключение соглашения - ИФ)», - заявил в воскресенье на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье Чавушоглу, слова которого приводит TRT Haber.

Отдел новостей