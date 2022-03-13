В Казахстане задержан племянник Назарбаева

Антикоррупционная служба Казахстана задержала по подозрению в хищениях в нацкомпании «Казахтелеком» племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы, сообщила пресс-служба антикоррупционного агентства в воскресенье.
«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», - говорится в сообщении.
«Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы, распространенном в воскресенье.
«Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - говорится в сообщении.
Кайрат Сатыбалдыулы - сын младшего брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Назарбаева. Сатыбалдыулы входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние оценивается в $163 млн. С 2015 по 2018 год он был акционером одного из крупнейших банков Казахстана - Kaspi.
По данным ряда казахстанских СМИ, племянник экс-президента Казахстана указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24% акций казахстанской телекоммуникационной компании «Казахтелеком».
По данным СМИ, Сатыбалдыулы ранее владел акциями крупного оператора связи. В 2016 году через свою компанию Alatau Capital Invest он приобрел менее 4% акций «Казахтелекома». В 2019 году эта компания заплатила налогов в бюджет на сумму 172 тыс. тенге, в 2020-м - 11 тенге.
Ранее он работал на госслужбе, был заместителем акима столицы, занимал руководящие должности в национальных компаниях.
«Казахтелеком» занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Компании принадлежат 51% акций мобильного оператора Kcell, а также 100% ТОО «Мобайл Телеком Сервис». Крупнейшим акционером «Казахтелекома» является госфонд «Самрук-Казына» (45,9%).
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