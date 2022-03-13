США продолжат поставки оружия в Украину - советник президента по нацбезопасности

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не прекратит поставки вооружений Киеву, несмотря на предупреждения Москвы о том, что переправляемое в Украину оружие станет законными целями для ВС РФ.
«Мы верим в нашу способность продолжать доставлять значительный объем военной помощи, оружия и грузов на фронт в Украину. Мы были успешны в этом пока что, и мы верим, что у нас на месте событий есть система, которая позволит это продолжать, несмотря на российские угрозы», - сказал Салливан телеканалу CBS в воскресенье.
Так советник президента США ответил на просьбу прокомментировать заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что конвои с западным оружием для Украины превращаются в законные цели для российских военных.
«По Украине никакого консультационного, переговорного процесса с Соединенными Штатами нет. Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», - сказал Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что эти предупреждения не воспринимаются в США как серьезные сигналы.
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