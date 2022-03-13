В Минобороны Беларуси опровергли слухи о якобы готовящейся отправке своих военных в Украину

Минобороны Беларуси опровергло информацию о «бунтах» в рядах Вооруженных сил страны в связи с якобы готовящейся отправкой белорусских войск в Украину.
Соответствующее сообщение военного ведомства республики распространил в воскресенье телеканал «Беларусь 1».
«Очередной фейк касательно белорусских военных распространяют украинские СМИ при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб. Новый вброс содержит информацию о якобы готовящейся отправке белорусских войск в Украину и о бунтах в рядах Вооруженных сил нашей страны», - говорится в сообщении телеканала.
При этом указывается, что авторы вброса ссылаются на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
«Это является не более чем дезинформацией и очередной попыткой осуществить провокацию. Министерство обороны напоминает: белорусские военнослужащие в специальной военной операции в Украине не участвуют. Для получения полных и достоверных сведений рекомендовано обращаться к официальным источникам информации Республики Беларусь», - подчеркнули в Минобороны Беларуси.
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