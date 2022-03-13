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Дальнее зарубежье 13.03.2022 19:20

В Вашингтоне предупредили Китай о последствиях за помощь России на фоне санкций Запада

Попытки со стороны КНР и прочих стран облегчить положение РФ в условиях санкций Запада или помочь Москве избежать действия этих санкций не останутся незамеченными, сообщают западные СМИ со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он заявил, что такие действия «абсолютно» будут иметь последствия.

Также, по словам Салливана, у США нет планов отправлять военных в Украину. В то же время он заверил в намерении Вашингтона защищать «каждый дюйм» территории НАТО и усилить поддержку украинских сил, в том числе путем предоставления средств противовоздушной обороны.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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