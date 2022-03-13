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Регион 13.03.2022 20:08

Генсек ООН поблагодарил Турцию за посредничество между РФ и Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его посредничество между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Анадолу», ссылаясь на управление по связям администрации президента Турции.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Украине, отмечается в сообщении ведомства.

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия «для достижения прекращения огня, восстановления мира, а также по оказанию гуманитарной помощи Украине и эвакуации людей из этой страны».

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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