Генсек ООН поблагодарил Турцию за посредничество между РФ и Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его посредничество между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Анадолу», ссылаясь на управление по связям администрации президента Турции.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Украине, отмечается в сообщении ведомства.

Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия «для достижения прекращения огня, восстановления мира, а также по оказанию гуманитарной помощи Украине и эвакуации людей из этой страны».