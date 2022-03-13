Генсек ООН поблагодарил Турцию за посредничество между РФ и Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его посредничество между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Анадолу», ссылаясь на управление по связям администрации президента Турции.
В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Украине, отмечается в сообщении ведомства.
Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия «для достижения прекращения огня, восстановления мира, а также по оказанию гуманитарной помощи Украине и эвакуации людей из этой страны».
В Минобороны отреагировали на сообщения о передвижении азербайджанской армии
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Эксперты оценочной миссии ООН, ВБ и ЕС ознакомились с масштабами разрушений в Агдаме и Физули
«Газпром» продолжает подачу газа для транзита через Украину
Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа в Европу до 9,1 млрд кубометров – министр энергетики
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане превысило 9 тыс. 600 человек
Тело Рустама Ибрагимбекова во вторник доставят в Баку
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 456,7 млн - университет Хопкинса
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новый концептуальный магазин Bakcell в Барде
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров