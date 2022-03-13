Четыре французских истребителя прибыли на авиабазу в Эстонии

На авиабазу Эмари (Amari) в Эстонии в воскресенье прибыли четыре французских истребителя Mirage 2000-5F.
«Сегодня утром, в 10:00 по французскому времени, четыре истребителя Mirage 2000-5F взлетели с авиабазы 116 Luxeuil Saint-Sauveur, чтобы достичь воздушного пространства стран Балтии. После двух с половиной часов полета четыре истребителя приземлились на авиабазе Эмари в Эстонии», - сообщил командир отряда ВВС Франции в Эстонии майор Хубер.
Это давно запланированное развертывание является частью программы расширенного воздушного патрулирования (eAP). Созданная в 2014 году программа eAP направлена на усиление миссий воздушной полиции, проводимых НАТО в этом регионе с 2004 года, говорится в сообщении.
Участие в eAP осуществляется на добровольной основе путем ротации между союзниками. В связи с ситуацией вокруг Украины обязательства Франции по участию в этой постоянной оперативной миссии НАТО были перенесены на 15 дней и пройдут с 15 марта по 1 августа 2022 года. Это восьмое участие Франции в миссии и третье развертывание в Эстонии после 2018 и 2020 годов.
«Эта миссия способствует укреплению стратегической солидарности между странами-членами Альянса. Участвуя в Эстонии в миссии eAP, а также в миссии усиленного передового базирования eFP, Франция выполняет свои обязательства и показывает, что она является надежным, авторитетным и сплоченным партнером», - отмечается в сообщении.
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