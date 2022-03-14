Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф в связи с нарушениями WeChat Pay

Китайскому технологическому гиганту Tencent Holdings Ltd. может грозить рекордный штраф в связи с нарушениями, допущенными принадлежащим ему сервисом мобильных платежей WeChat Pay, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По их словам, проверка, проведенная Народным банком КНР (НБК, Центробанк страны) в конце 2021 года, выявила нарушения принципов противодействия отмыванию денег, а также требований к идентификации пользователей WeChat Pay и источников происхождения используемых ими средств.
Штраф может составить по крайней мере несколько сотен миллионов юаней, его размер по-прежнему обсуждается китайскими регуляторами, отмечают источники.
Китайские власти резко усилили давление на технологические компании с конца 2020 года, однако Tencent, владеющей широким кругом активов, включая соцсети и видеоигры, пока удавалось избегать крупных претензий, в отличие от Alibaba, Ant Group, Didi и Meituan.
Тем не менее, в прошлом году антимонопольный регулятор КНР потребовал от ее подразделения Tencent Music Entertainment Group отказаться от ряда эксклюзивных соглашений с правообладателями. Кроме того, регулятор заблокировал попытку Tencent объединить две крупнейшие в стране игровые стриминговые платформы - Huya и DouYu.
Сервис WeChat насчитывает 1,26 млрд ежемесячно активных пользователей, основная часть которых находится в Китае. Его встроенная платежная функция используется для покупок в обычных магазинах и интернете, а также для переводов платежей. Десятки миллионов магазинов в Китае принимают платежи через WeChat Pay.
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