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ТЭК 14.03.2022 16:13

Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из РФ - Raiffeisenbank

Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России после исчерпания коммерческих запасов, считают аналитики Raiffeisenbank.

При этом дисконт российской нефти сократится.

Как отмечают эксперты банка, перебои в экспорте нефти пока не отразились на добыче в РФ. Так, суточная добыча с начала месяца по 8 марта выросла на 0,5%, до 1,515 млн тонн. "Но, вероятно, вскоре мы все же увидим определенное снижение производства, так как возможностей по созданию крупных запасов нефти в России нет. Мы полагаем, что для перевода российской нефти на другие рынки потребуется как минимум несколько месяцев, а, возможно, и более полугода", - пишут аналитики.

"В целом же ситуация на рынке трудно предсказуема и практически полностью зависит от политических решений и переговоров. Также риски распространения коронавируса все еще оказывают влияние на нефтяные котировки: определенное давление на цены сейчас оказывают новости о коронавирусных ограничениях в Китае. Тем не менее, мы полагаем, что такие события будут оказывать краткосрочное влияние на рынок, а основным фактором будет возможность (или ее отсутствие) замены российской нефти для мировых потребителей", - говорится в обзоре.

Аналитики напоминают, что на прошлой неделе, после взлета стоимости нефти марки Brent выше $130 за баррель, цены сильно скорректировались (снижались ниже $110 за баррель) на фоне новостей о переговорах США с рядом стран-производителей нефти по увеличению добычи. Так, США призывают страны ОПЕК увеличить предложение, а также ведут переговоры с Ираном и Венесуэлой по снятию санкций в обмен на дополнительное предложение нефти.

"Стоит отметить, что Ливия заявила о невозможности замены российской нефти в короткие сроки, а реальным периодом увеличения добычи в собственной стране называют пять-семь лет. Пока нет возможности найти мгновенную замену российской нефти, поэтому мы полагаем, что потребители, которые сокращают закупки российских сортов, в большой степени используют накопленные запасы", - говорится в отчете банка.

При этом на данный момент на нефтяном рынке сохраняется дефицит нефти. Так, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, закончившейся 4 марта, сократились на 1,8 млн баррелей, более того, запасы дизеля снизились на значительные 5 млн баррелей. "На фоне отказов от закупок нефти из РФ российские марки торгуются с дисконтом к марке Brent, который составляет $15-25 за баррель. Также появилась премия в марках Dubai и Oman, что может говорить о переключении европейских потребителей на ближневосточную нефть", - пишут эксперты Raiffeisenbank.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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