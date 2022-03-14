Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из РФ - Raiffeisenbank

Дефицит на нефтяном рынке может вынудить часть клиентов вернуться к поставкам из России после исчерпания коммерческих запасов, считают аналитики Raiffeisenbank.
При этом дисконт российской нефти сократится.
Как отмечают эксперты банка, перебои в экспорте нефти пока не отразились на добыче в РФ. Так, суточная добыча с начала месяца по 8 марта выросла на 0,5%, до 1,515 млн тонн. "Но, вероятно, вскоре мы все же увидим определенное снижение производства, так как возможностей по созданию крупных запасов нефти в России нет. Мы полагаем, что для перевода российской нефти на другие рынки потребуется как минимум несколько месяцев, а, возможно, и более полугода", - пишут аналитики.
"В целом же ситуация на рынке трудно предсказуема и практически полностью зависит от политических решений и переговоров. Также риски распространения коронавируса все еще оказывают влияние на нефтяные котировки: определенное давление на цены сейчас оказывают новости о коронавирусных ограничениях в Китае. Тем не менее, мы полагаем, что такие события будут оказывать краткосрочное влияние на рынок, а основным фактором будет возможность (или ее отсутствие) замены российской нефти для мировых потребителей", - говорится в обзоре.
Аналитики напоминают, что на прошлой неделе, после взлета стоимости нефти марки Brent выше $130 за баррель, цены сильно скорректировались (снижались ниже $110 за баррель) на фоне новостей о переговорах США с рядом стран-производителей нефти по увеличению добычи. Так, США призывают страны ОПЕК увеличить предложение, а также ведут переговоры с Ираном и Венесуэлой по снятию санкций в обмен на дополнительное предложение нефти.
"Стоит отметить, что Ливия заявила о невозможности замены российской нефти в короткие сроки, а реальным периодом увеличения добычи в собственной стране называют пять-семь лет. Пока нет возможности найти мгновенную замену российской нефти, поэтому мы полагаем, что потребители, которые сокращают закупки российских сортов, в большой степени используют накопленные запасы", - говорится в отчете банка.
При этом на данный момент на нефтяном рынке сохраняется дефицит нефти. Так, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, закончившейся 4 марта, сократились на 1,8 млн баррелей, более того, запасы дизеля снизились на значительные 5 млн баррелей. "На фоне отказов от закупок нефти из РФ российские марки торгуются с дисконтом к марке Brent, который составляет $15-25 за баррель. Также появилась премия в марках Dubai и Oman, что может говорить о переключении европейских потребителей на ближневосточную нефть", - пишут эксперты Raiffeisenbank.
Алиев поздравил Новак в связи с избранием на пост президента Венгрии
Алиев и Мишель обсудили Украину и процессы на Южном Кавказе
Баку готов к переговорам с Ереваном по заключению мирного договора при условии, что Армения примет 5 базовых принципов – МИД Азербайджана
В Азербайджане COVID-19 за сутки выявлен всего у 53 человек
2 человека погибли в ДТП в Физули
MIDA направит свыше 15 млн манатов на строительство жилых домов в ЖК в Лянкаране
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Токаев запретил вывозить из Казахстана более $10 тыс. и золотые слитки
Франция способна разметить у себя до 100 тыс. украинских беженцев - глава МВД
Премьер Беларуси просит у РФ ускорить поддержку экономики республики
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика и Университет ADA подписали Меморандум о сотрудничестве
Посол Пакистана посетил Бакинскую высшую школу нефти
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров