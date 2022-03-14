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Дальнее зарубежье 14.03.2022 16:35

Сотрудники безопасности аэропортов ФРГ вышли на забастовку, требуют повышения зарплаты

Более 1 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов в крупных немецких городах вышли в понедельник на забастовку с требованием повышения заработной платы, сообщает Associated Press.

Забастовка продлится один день, в ней участвуют сотрудники аэропортов Берлина, Дюссельдорфа, Ганновера. По данным Объединённого профсоюза работников сферы услуг Verdi, в ней принимают участие 1350 человек.

В результате забастовки десятки рейсов отменены, или время вылета отложено.

Ранее профсоюз провел три раунда переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по обеспечению авиационной безопасности с требованием повысить уровень заработной платы 25 тыс. сотрудников с почасовой оплатой труда как минимум на один евро.

Ожидается, что на этой неделе пройдут новые раунды переговоров.

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Тэги: ФРГ, АЭРОПОРТЫ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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