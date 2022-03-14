Сотрудники безопасности аэропортов ФРГ вышли на забастовку, требуют повышения зарплаты

Более 1 тыс. сотрудников служб безопасности аэропортов в крупных немецких городах вышли в понедельник на забастовку с требованием повышения заработной платы, сообщает Associated Press.

Забастовка продлится один день, в ней участвуют сотрудники аэропортов Берлина, Дюссельдорфа, Ганновера. По данным Объединённого профсоюза работников сферы услуг Verdi, в ней принимают участие 1350 человек.

В результате забастовки десятки рейсов отменены, или время вылета отложено.

Ранее профсоюз провел три раунда переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по обеспечению авиационной безопасности с требованием повысить уровень заработной платы 25 тыс. сотрудников с почасовой оплатой труда как минимум на один евро.

Ожидается, что на этой неделе пройдут новые раунды переговоров.