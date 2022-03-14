В Азербайджане COVID-19 за сутки выявлен всего у 53 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 790,82 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 192 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 618 человек.
От COVID-19 вылечились 779,585 тыс. (+168 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 617 человек.
За сутки медики провели 2 437 тестов на коронавирус против 4 435 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 635,319 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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