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Здравоохранение 14.03.2022 15:51

В Азербайджане COVID-19 за сутки выявлен всего у 53 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 790,82 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 192 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 7 человек (накануне - 12). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 618 человек.

От COVID-19 вылечились 779,585 тыс. (+168 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 617 человек.

За сутки медики провели 2 437 тестов на коронавирус против 4 435 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 635,319 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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