Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили темпы снижения в понедельник днем. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, оценивая шансы на деэскалацию конфликта. В центре внимания также новая волна коронавируса в Китае.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 в понедельник составляет $107,31 за баррель, что на $5,36 (4,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,12 за баррель, что на $6,21 (5,68%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей делегаций России и Украины продолжаются "каждый день в видеоформате". "У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов", - сказал он.
"Нефтяной рынок закладывает шансы на сближение позиций России и Украины", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg.
Алиев поздравил Новак в связи с избранием на пост президента Венгрии
Алиев и Мишель обсудили Украину и процессы на Южном Кавказе
Баку готов к переговорам с Ереваном по заключению мирного договора при условии, что Армения примет 5 базовых принципов – МИД Азербайджана
В Азербайджане COVID-19 за сутки выявлен всего у 53 человек
2 человека погибли в ДТП в Физули
MIDA направит свыше 15 млн манатов на строительство жилых домов в ЖК в Лянкаране
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Токаев запретил вывозить из Казахстана более $10 тыс. и золотые слитки
Франция способна разметить у себя до 100 тыс. украинских беженцев - глава МВД
Премьер Беларуси просит у РФ ускорить поддержку экономики республики
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика и Университет ADA подписали Меморандум о сотрудничестве
Посол Пакистана посетил Бакинскую высшую школу нефти
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров