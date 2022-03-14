Цены на нефть ускорили снижение

Цены на нефть ускорили темпы снижения в понедельник днем. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, оценивая шансы на деэскалацию конфликта. В центре внимания также новая волна коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 в понедельник составляет $107,31 за баррель, что на $5,36 (4,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,12 за баррель, что на $6,21 (5,68%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей делегаций России и Украины продолжаются "каждый день в видеоформате". "У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов", - сказал он.

"Нефтяной рынок закладывает шансы на сближение позиций России и Украины", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg.