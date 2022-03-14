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СНГ 14.03.2022 17:08

Франция способна разметить у себя до 100 тыс. украинских беженцев - глава МВД

Французские власти имеют необходимые ресурсы для размещения на своей территории до 100 тыс. беженцев из Украины, заявил в понедельник глава МВБ Франции Жеральд Дарманен.

"На сегодняшний день мы можем принять у себя до 100 тыс. беженцев. Это стало возможным, благодаря немалым усилиям государства и властей на местах", - приводит его слова газета "Фигаро".

"Мы продолжаем работать над сценариями, при которых сможем принять и еще больше людей", - добавил министр.

Газета отмечает, что в настоящее время во Франции зарегистрированы около 13,5 тыс. украинских беженцев.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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