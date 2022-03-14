Франция способна разметить у себя до 100 тыс. украинских беженцев - глава МВД

Французские власти имеют необходимые ресурсы для размещения на своей территории до 100 тыс. беженцев из Украины, заявил в понедельник глава МВБ Франции Жеральд Дарманен.
"На сегодняшний день мы можем принять у себя до 100 тыс. беженцев. Это стало возможным, благодаря немалым усилиям государства и властей на местах", - приводит его слова газета "Фигаро".
"Мы продолжаем работать над сценариями, при которых сможем принять и еще больше людей", - добавил министр.
Газета отмечает, что в настоящее время во Франции зарегистрированы около 13,5 тыс. украинских беженцев.
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