Франция способна разметить у себя до 100 тыс. украинских беженцев - глава МВД

Французские власти имеют необходимые ресурсы для размещения на своей территории до 100 тыс. беженцев из Украины, заявил в понедельник глава МВБ Франции Жеральд Дарманен.

"На сегодняшний день мы можем принять у себя до 100 тыс. беженцев. Это стало возможным, благодаря немалым усилиям государства и властей на местах", - приводит его слова газета "Фигаро".

"Мы продолжаем работать над сценариями, при которых сможем принять и еще больше людей", - добавил министр.

Газета отмечает, что в настоящее время во Франции зарегистрированы около 13,5 тыс. украинских беженцев.