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Внешняя политика 14.03.2022 16:09

Алиев и Мишель обсудили Украину и процессы на Южном Кавказе

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о проведении в понедельник телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы обсудили последние события в Украине, региональную безопасность и влияние войны на Южный Кавказ. Этот разговор последовал после встречи на прошлой неделе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. ЕС продолжит поддерживать стабильный, мирный и процветающий Южный Кавказ», - написал Мишель в своем аккаунте в Twitter.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, АЛИЕВ, МИШЕЛЬ, МИШЕЛЬ, РАЗГОВОР, РАЗГОВОР


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