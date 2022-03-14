Алиев и Мишель обсудили Украину и процессы на Южном Кавказе

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил о проведении в понедельник телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы обсудили последние события в Украине, региональную безопасность и влияние войны на Южный Кавказ. Этот разговор последовал после встречи на прошлой неделе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. ЕС продолжит поддерживать стабильный, мирный и процветающий Южный Кавказ», - написал Мишель в своем аккаунте в Twitter. Э.Шафиев

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