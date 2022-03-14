Веганские сосиски, ошейники и спортивные бюстгальтеры войдут в расчет инфляции в Великобритании

Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) добавило сосиски из растительной альтернативы мясу, спортивные бюстгальтеры и ошейники для животных в расчет темпов роста потребительских цен в стране, сообщает BBC.
Всего в этом году в потребительскую корзину, включающую более 700 пунктов и пересматриваемую ежегодно, вошли 19 новых наименований товаров и услуг, а 15 были из нее исключены, что отражает изменение потребительских привычек британцев.
В частности, спортивные бюстгальтеры пришли на смену мужским костюмам вследствие пандемии коронавируса и перехода британцев на удаленную работу.
"Спрос на официальную одежду продолжил снижаться, поскольку многие люди по-прежнему работают из дома", - отметил глава отдела экономической статистики ONS Сэм Беккет.
За время локдаунов британцы начали больше внимания уделять домашним питомцам и хобби. В связи с этим власти добавили в список основных товаров ошейники для животных и наборы для домашних поделок, а в список важных услуг - абонементы на занятие скалолазанием.
Новые санитарные требования привели к включению в список антибактериальных салфеток.
Изменения в потребительской корзине также отражают смену пищевых предпочтений британцев. Так, в расчет инфляции теперь будут входить вегетарианские сосиски и консервированные бобы, поскольку начало пандемии подстегнуло тренд на отказ от пищи животного происхождения. С другой стороны, потребительскую корзину покинули пончики.
Важным товаром, покинувшим потребительскую корзину, стал уголь. Такое решение было принято в преддверии полного запрета на продажи угля в Великобритании с 2023 года в рамках борьбы с изменением климата.
Также власти исключили из расчета инфляции атласы и энциклопедии, поскольку их практически полностью вытеснили с рынка онлайн-ресурсы.
Изменения состава инфляционной корзины вступят в силу в конце марта.
Потребительские цены в Великобритании в январе подскочили на 5,5% в годовом выражении, рекордными темпами с марта 1992 года. Как ожидается, ускорение инфляции продолжится в ближайшее время из-за скачка цен на металлы и энергоносители в связи с ситуацией на Украине.
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