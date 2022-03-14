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СНГ 14.03.2022 16:29

Четвертый пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на компании российского ВПК - Кулеба

Четвертый пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против физических и юридических лиц, а также против ряда больших российских компаний с особым ударением на компаниях российского военно-промышленного комплекса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас мы стоим на пороге введения нового, четвертого, раунда санкций ЕС. Это будут санкции против физических и юридических лиц, а также против ряда больших российских компаний с особым ударением на компаниях российского военно-промышленного комплекса", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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