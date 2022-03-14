Четвертый пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на компании российского ВПК - Кулеба

Четвертый пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против физических и юридических лиц, а также против ряда больших российских компаний с особым ударением на компаниях российского военно-промышленного комплекса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас мы стоим на пороге введения нового, четвертого, раунда санкций ЕС. Это будут санкции против физических и юридических лиц, а также против ряда больших российских компаний с особым ударением на компаниях российского военно-промышленного комплекса", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.