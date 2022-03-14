14 марта Банк Республика и Университет ADA подписали меморандум о сотрудничестве.Основной целью подписания документа является обеспечение сотрудничества и партнерства между cторонами в областях, представляющих взаимный интерес.
Соглашение подписали исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде и председатель правления Банка Республика Тариэль Исмайлов.
Фариз Исмаилзаде подчеркнул важность реализации стартап-инициатив, инициированных студентами Университета ADA, а также значимых для общества инновационных проектов. Отметив, что сотрудничество с компаниями, представленными в бизнес-среде, постоянно расширяется, проректор рассказал и о готовящихся в Университете ADA специалистах в области информационных технологий, вычислительной техники и биг дата, а также о важности сотрудничества с Банком Республика имеющим с 30-летний опыт работы на рынке.
Банк Республика, сотрудничающий с более чем 1200 организациями, поддерживает создание в нашей стране бизнес-модели, основанной на человеческом капитале. Отметив, что для ускорения процесса в этом направлении в Банке создана Лаборатория информационных технологий (IT LAB), Тариэль Исмайлов выразил уверенность, что сотрудничество с Университетом ADA, который занимается подготовкой кадров в соответствии с требованиями рынка труда, будет еще более эффективной.
Согласно меморандуму, cтороны обеспечат обмен научной и практической информацией и навыками, реализуют совместную деятельность в области менеджмента, банковского дела и финансов, а также проектов, повышающих социальную ответственность, что пойдет на пользу устойчивому развитию студентов в соответствующих сферах. В частности, они будут сотрудничать в представляющих взаимный интерес областях, включенных в государственные программы и национальные планы действий по развитию частного сектора.
В соответствии с меморандумом, студенты ADA будут проходить стажировки, будет организовано их посещение филиальной сети Банка, а сотрудники Банка будут вовлечены в образовательный процесс Университета и участвовать в программах повышения квалификации, организованных ADA.
Меморандум о сотрудничестве также предусматривает проведение в университете «Дней карьеры» для информирования студентов и выпускников ADA о вакансиях Банка. Кроме того, в целях обеспечения устойчивости двусторонних отношений, а также укрепления кадрового потенциала в соответствии с соответствующими профессиями, курсовые и выпускные работы студентов, темы магистерских диссертаций будут связаны с содержанием проектов, реализуемых Банком.
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