Алиев поздравил Новак в связи с избранием на пост президента Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Каталин Новак с избранием на пост президента Венгрии, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Венгрии. Радует динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Венгрией. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи сопровождаются нашим активным многосторонним сотрудничеством», - отмечается в поздравительном письме.

Азербайджанский лидер также выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

«Уверен, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления традиционной дружбы между нашими странами, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений», - отмечается в информации.

Как отмечалось ранее, венгерские парламентарии 10 марта избрали представительницу правящей партии "Фидес" Каталин Новак новым президентом страны. За кандидатуру Новак высказались 137 из 188 депутатов парламента. Ее конкурента, представителя оппозиции Петера Рону, поддержал 51 парламентарий.

Ранее Новак занимала пост министра по делам семьи.

В новую должность она вступит 10 мая.

Х.Насирзаде