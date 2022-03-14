Аэрофлот, Turkish Airlines и Азимут отменили ряд рейсов в Минск

Авиакомпании "Аэрофлот", Turkish Airlines и "Азимут" отменили ряд рейсов в столицу Белоруссии, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск в понедельник. Так, "Аэрофлот" отменил выполнение рейса Москва-Минск-Москва (Шереметьево) до 26 марта. Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов из Стамбула в Минск по 19 марта. Авиакомпания "Азимут" отменила рейс Ростов-на-Дону - Минск - Ростов-на-Дону на 14 марта. Кроме того, авиаперевозчик приостановил выполнение следующих рейсов Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды до 17 марта, а также Краснодар - Минск - Краснодар до 19 марта

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».