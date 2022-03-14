Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0128 GBR   2.2137 TRY   0.1148

Цена на нефть

11.03 $/bbl +/- WTI 109.33 +3.31 Brent 112.67 +3.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.03.2022 17:00

Премьер Беларуси просит у РФ ускорить поддержку экономики республики

Беларусь в нынешних условиях просит Россию ускорить реализацию некоторых мер поддержки ее экономики, которые прежде предполагалось реализовать в более поздние сроки, заявил премьер Беларуси Роман Головченко.

"С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку Российской Федерации в этот непростой этап", - сказал он на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

Он подтвердил готовность Минска к реализации всех договоренностей об экономической интеграции в рамках союзного государства.

"Но в нынешних условиях в связи с изменением обстановки имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом", - сказал Головченко.

"Это и перенос, реструктуризация кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов России. Это и переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть, которая бы обеспечила стабильность работы белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью. Это и наши предложения по фиксации цен на природный газ для Республики Беларусь в российских рублях с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов. Это и наращивание поставок белорусской машиностроительной продукции на российский рынок, в том числе через снятие остающихся административных ограничений", - сказал он.

Головченко назвал важным и участие белорусских производителей в российской программе импортозамещения.

Премьер заявил также о заинтересованности Минска "в полноценном участии оборонного сектора экономики Беларуси в реализации мероприятий Гособоронзаказа Российской Федерации, снятии административных барьеров в сфере военно-технического сотрудничества".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az