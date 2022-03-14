Премьер Беларуси просит у РФ ускорить поддержку экономики республики

Беларусь в нынешних условиях просит Россию ускорить реализацию некоторых мер поддержки ее экономики, которые прежде предполагалось реализовать в более поздние сроки, заявил премьер Беларуси Роман Головченко.
"С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку Российской Федерации в этот непростой этап", - сказал он на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
Он подтвердил готовность Минска к реализации всех договоренностей об экономической интеграции в рамках союзного государства.
"Но в нынешних условиях в связи с изменением обстановки имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились на потом", - сказал Головченко.
"Это и перенос, реструктуризация кредитной задолженности по государственным кредитам правительства и финансовых институтов России. Это и переход на новую систему ценообразования на поставляемую российскую нефть, которая бы обеспечила стабильность работы белорусских НПЗ с минимальной рентабельностью. Это и наши предложения по фиксации цен на природный газ для Республики Беларусь в российских рублях с привязкой к действующим оптовым ценам на газ для близлежащих российских регионов. Это и наращивание поставок белорусской машиностроительной продукции на российский рынок, в том числе через снятие остающихся административных ограничений", - сказал он.
Головченко назвал важным и участие белорусских производителей в российской программе импортозамещения.
Премьер заявил также о заинтересованности Минска "в полноценном участии оборонного сектора экономики Беларуси в реализации мероприятий Гособоронзаказа Российской Федерации, снятии административных барьеров в сфере военно-технического сотрудничества".
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