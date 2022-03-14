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Транспорт и связь 14.03.2022 17:07

При Торговом доме Казахстана в Азербайджане создано новое логистическое управление

При Торговом доме Казахстана в Азербайджане создано новое логистическое управление - «TDK-Logistics», сообщает посольство Казахстана в Баку.

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов отметил о реализации договоренностей на высшем и межправительственном уровнях по активизации и наращиванию объемов двусторонней торговли.

«Абдыкаримов заявил, что на данный момент задачей обеих стран является правильно встроить Транскаспийский международный транспортный маршрут в мировую систему поставок. Он также подчеркнул, что создание Зангезурского коридора открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран», - говорится в информации.

Гендиректор Торгового дома Руфат Рзаев в свою очередь отметил, что управление по логистике будет работать над выстраиванием комплексных и эффективных маршрутов грузоперевозок с оптимизацией логистического процесса, сокращением возможных расходов и оказанием клиентам максимально комфортных услуг. В этой связи он призвал деловые круги Азербайджана и Казахстана к активному сотрудничеству.

Э.Шафиев

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЛОГИСТИКА, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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