При Торговом доме Казахстана в Азербайджане создано новое логистическое управление - «TDK-Logistics», сообщает посольство Казахстана в Баку.
Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов отметил о реализации договоренностей на высшем и межправительственном уровнях по активизации и наращиванию объемов двусторонней торговли.
«Абдыкаримов заявил, что на данный момент задачей обеих стран является правильно встроить Транскаспийский международный транспортный маршрут в мировую систему поставок. Он также подчеркнул, что создание Зангезурского коридора открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран», - говорится в информации.
Гендиректор Торгового дома Руфат Рзаев в свою очередь отметил, что управление по логистике будет работать над выстраиванием комплексных и эффективных маршрутов грузоперевозок с оптимизацией логистического процесса, сокращением возможных расходов и оказанием клиентам максимально комфортных услуг. В этой связи он призвал деловые круги Азербайджана и Казахстана к активному сотрудничеству.
Э.Шафиев
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