Азербайджан сократил в январе-феврале добычу нефти с конденсатом на 6,2%, газа –увеличил на 12,4%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-феврале 2022 года составила 5 млн 464,9 тыс. тонн, что на 6,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 5 млн 447,8 тыс. тонн (спад на 6,4%).
По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-феврале 2022 года составила 7 млрд 683,9 млн кубометров (рост на 12,4%). При этом, добыча товарного газа составила 6 млрд 12,9 млн кубометров (рост на 17,8%).
В 2021 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 580,7 тыс. тонн (рост на 0,1%), газа - 43 млрд 863,5 млн кубометров (рост на 18,1%).
Н.Аббасова
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