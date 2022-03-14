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СНГ 14.03.2022 17:17

Токаев запретил вывозить из Казахстана более $10 тыс. и золотые слитки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной валюты и золотых слитков.

"В целях защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности республики постановляю: запретить вывоз из республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза", - сообщила в понедельник пресс-служба главы государства, процитировавшая текст указа Токаева.

Вводится запрет на вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота "Altyn barys" и из серебра "Kumis barys", выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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