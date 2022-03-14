Bayer ограничивает деятельность в РФ и Беларуси

Bayer приостанавливает деятельность в России и Беларуси за исключением поставок основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства, сообщается в понедельник на официальном сайте транснациональной химико-фармацевтической корпорации.

"В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила всю деятельность в России и Беларуси, не связанную с поставками основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что речь идет о приостановке всех инвестиционных проектов, а также рекламной и маркетинговой активности.

Там отметили, что у компании "есть этические обязательства в каждой стране, в которой мы работаем". "Отказ гражданскому населению в основных медицинских и сельскохозяйственных продуктах, таких как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, товары для здоровья для беременных женщин и детей, а также семена для выращивания продуктов питания только бы умножил продолжающиеся людские потери в войне", - подчеркнули в Bayer.