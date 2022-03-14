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СНГ 14.03.2022 21:20

Bayer ограничивает деятельность в РФ и Беларуси

Bayer приостанавливает деятельность в России и Беларуси за исключением поставок основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства, сообщается в понедельник на официальном сайте транснациональной химико-фармацевтической корпорации.

"В ответ на вторжение России в Украину компания Bayer прекратила всю деятельность в России и Беларуси, не связанную с поставками основных товаров для здравоохранения и сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что речь идет о приостановке всех инвестиционных проектов, а также рекламной и маркетинговой активности.

Там отметили, что у компании "есть этические обязательства в каждой стране, в которой мы работаем". "Отказ гражданскому населению в основных медицинских и сельскохозяйственных продуктах, таких как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, товары для здоровья для беременных женщин и детей, а также семена для выращивания продуктов питания только бы умножил продолжающиеся людские потери в войне", - подчеркнули в Bayer.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, BAYER, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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