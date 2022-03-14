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Дальнее зарубежье 14.03.2022 21:35

Британский регулятор постановил закрыть все криптовалютные банкоматы в стране

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании объявило все криптовалютные банкоматы в стране незаконными и постановило их закрыть, сообщает BBC.

Согласно заявлению FCA, ни одна компания в Великобритании не получала лицензии на установку криптовалютных банкоматов. Работа всех таких устройств должна быть немедленно прекращена, отметил регулятор, предупредив о возможных мерах в противном случае.

Криптовалютные банкоматы внешне выглядят как обычные банкоматы, они позволяют людям покупать цифровые валюты при помощи банковских карт. В настоящее время в Великобритании работает 81 такой банкомат.

FCA предупреждает британцев, что рынок криптовалюты не регулируется, следовательно, велика вероятность того, что потребители никак не будут защищены, если, к примеру, потеряют деньги.

Регулятор также опубликовал список компаний, которые занимаются продажей криптовалюты, но не зарегистрировали свой бизнес у FCA и не прошли проверку на предмет отмывания средств. После этого 110 компаний из списка прекратили продажи.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КРИПТОВАЛЮТА, РЕГУЛЯТОР, БАНКОМАТЫ

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