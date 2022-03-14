Американцы не верят в сильное снижение инфляции в ближайшее время - опрос ФРБ Нью-Йорка

Американцы ожидают, что инфляция в США через год будет находиться на уровне 6%, свидетельствуют данные февральского опроса Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка.
Инфляционные ожидания ускорились с январских 5,8% и совпали с рекордным в истории показателем, наблюдавшимся в декабре и ноябре.
Инфляция в США в феврале взлетела до 7,9%, обновив максимум за 40 лет. Многие аналитики допускают, что темпы роста потребительских цен вполне могут приблизиться к 9% в ближайшие месяцы из-за скачка цен на сырье после начала военной операции России на Украине.
Значение ожидаемой через три года инфляции составило 4%, говорится в исследовании. Это свидетельствует о том, что в среднесрочной перспективе американцы все же рассчитывают на возвращение инфляции к более умеренным уровням.
Американцы также в среднем ожидают, что их зарплаты через год вырастут на 3%. Этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать ожидаемую инфляцию, но будет значительно выше, чем темпы роста зарплат до пандемии.
При подготовке отчета ФРБ Нью-Йорка опрашивает порядка 1,3 тыс. граждан.
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