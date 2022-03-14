США обсуждают возможность полного эмбарго на торговлю с РФ

США в рамках новых санкций против РФ не исключают возможность полного эмбарго на торговлю с Россией, передает телеканал CNBC со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо.
Так, Адейемо заявил в интервью телеканалу, что США "все еще рассматривают полное торговое эмбарго и блокировку доступа РФ к международным водным путям".
Замминистра финансов отметил, что США в том числе обсуждают запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также запрет на "криптоактивы российских структур".
Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций в отношении России рассматривает отмену статуса страны наибольшего благоприятствования для России, меры против российской элиты, ограничения доступа к криптоактивам, а также другие ограничения.
Между тем, издание Financial Times отмечало, что рассматриваются и санкции против государственных предприятий РФ, еще не попавших в "черные списки", к примеру, в сфере авиации и кораблестроения. По словам двух дипломатических источников газеты, изучаются варианты запрета на импорт из России продуктов из железа и стали, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России и на экспорт в РФ предметов роскоши.
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